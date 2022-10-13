Ordu’da yol ortasındaki yüksek gerilim hattı direği tehlike saçıyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 13:54

Ordu’nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan ve bir yolu ortadan ikiye bölen, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) ait olan yüksek gerilim hattını taşıyan direk, görenleri hayrete düşürüyor.

Mahallenin oldukça işlek yollarından birinin ortasında kalan ve yaklaşık 50 yıl önce, henüz ortada yol yokken yapılan yüksek gerilim hattı direği, yol yapıldıktan sonra kaldırılmadı.

Mahalleli, yüksek gerilim enerjisini Giresun bölgesine taşıyan hattın bağlı olduğu direğin, kimi zaman kazalara da sebebiyet verdiğini ve mahalleli olarak kendilerinin de tedirgin olduklarını söylediler.

"BURADA KAZALAR OLUYOR"



Mahalle sakinlerinden Mehmet Mertan, “Bu direk bizler için sakıncalı ve burada kazalar oluyor. İnsanlar burada ne yapacağını şaşırıyor, bunun kaldırılması için çok uğraşıldı ancak kaldırılamadı. Yolun tam ortasında ve yolu bilmeyenler oraya dalıyor. Neredeyse her gün kaza oluyor" dedi.

"TEHLİKELERE DAVETİYE ÇIKARIYOR"



Enes Altuntaş isimli mahalle sakini de yaklaşık 15 yıldır mahallede oturduklarını ve geldiğinden itibaren direğin orada olduğunu ifade ederek, “Bu direk sürekli burada mevcut, sık sık kazaların olduğunu görüyoruz. Kaldırılırsa iyi olur ancak kaldırılamıyor diye biliyorum. Bu durum bize özel Karadeniz’de oluyor, buradan geçmek isteyenlerin manevra yapması lazım. Gece saatlerinden insanlar bu noktada düz diye diğer şeridini kullanıyorlar, bu da tehlikelere davetiye çıkarıyor” diye konuştu.



