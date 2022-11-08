Ortaokul öğrencileri birbirine girdi: Saç saça kavga ettiler!

Antalya'da ortaokul öğrencisi kızlar, okul çıkışı saç saça kavga etti. Kızların birbirlerine tekme ve yumruk attığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

DHA
08 Kasım 2022 Salı, 15:08
Ortaokul öğrencileri birbirine girdi: Saç saça kavga ettiler!
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Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki Vali Saim Çotur Ortaokulu’nda öğrenim gören iki kız öğrenci grubu arasında 7 Kasım Pazartesi akşam saatlerinde okul çıkışında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARKADAŞLARI ZOR AYIRDI

Kızlar birbirlerinin saçlarını çekip, tekme ve yumruklarla vurdu. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen öğrencileri ayırmak için sınıf arkadaşları büyük çaba harcadı.

"ÇEK BANA DA AT"

Bazı erkek öğrenciler ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir erkek öğrencinin "Hilal dayak diyor", "Irmak, Irmak" diye bağırdığı, bir başkanın ise "Çek bana da at" dediği kayıtlara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.


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