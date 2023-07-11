Oto aksesuar dükkanında faciadan dönüldü!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen yangında itfaiye erleri işyerindeki alevleri araçlara sıçramadan söndürerek bir facianın önüne geçti.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 08:58
Oto aksesuar dükkanında faciadan dönüldü!
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Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde, gece 00.40 sularında apartman sakinleri oto aksesuar dükkanında gelen duman kokusu üzerine kokunun geldiği yere gitti.

Dükkan içerisindeki elektrik panosunun tesisatından çıkan kıvılcım ve dumanları gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi.

ÇÖP KOVASI TUTUŞTU

Bu esnada kıvılcımlar bir çöp kovasını tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dükkanın camını kırarak içeri girdi. Yangına erken müdahale ederek kontrol altına alan ekipler, alevlerin işyeri içindeki araçlara sıçramasını engelleyerek facianın önüne geçti.

Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar meydana geldi.


zonguldak itfaiye

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