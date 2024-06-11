Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!

Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:26
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi’nde 34 DIM 742 plakalı Ford marka otomobil ile 47 PK 888 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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