Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!
Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi’nde 34 DIM 742 plakalı Ford marka otomobil ile 47 PK 888 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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