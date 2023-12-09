Otomobil ile motosiklet çarpıştı... İki çocuk 3 kişi yaralandı!

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 20:05
Otomobil ile motosiklet çarpıştı... İki çocuk 3 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news

Afyonkarahisar'da Osmangazi Mahallesi'nde R.Ö. (12) idaresindeki 55 BMV 40 plakalı otomobil, İ.Ş.'nin (22) kullandığı 03 AFL 199 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, R.Ö. ile İ.Ş. ve motosikletteki E.E. (14) yaralandı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


afyonkarahisar kaza motosiklet otomobil Çocuk

İlgili Haberler

Denizli'de feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'de feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'daki 2 ayrı zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa'daki 2 ayrı zincirleme kaza: 2 yaralı
Yozgat'ta trafik kazası: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı

En Çok Okunan Haberler