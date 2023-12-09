Otomobil ile motosiklet çarpıştı... İki çocuk 3 kişi yaralandı!
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandığı aktarıldı.
Afyonkarahisar'da Osmangazi Mahallesi'nde R.Ö. (12) idaresindeki 55 BMV 40 plakalı otomobil, İ.Ş.'nin (22) kullandığı 03 AFL 199 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, R.Ö. ile İ.Ş. ve motosikletteki E.E. (14) yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.