Otomobil, tekel bayisine daldı: İşyeri sahibi yaralı

Bursa’da, kontrolden çıkıp, elektrikli bisiklete çarptıktan sonra tekel bayisine giren otomobilin çarptığı işyeri sahibi Onur K. (38), yaralandı.

DHA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 14:57
Otomobil, tekel bayisine daldı: İşyeri sahibi yaralı
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Feci kaza, 14 Aralık Çarşamba saat 13.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'nde meydana geldi.

Ali K. (27) yönetimindeki 46 AEZ 280 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrikli bisiklete çarptı.

Otomobil, daha sonra tekel bayisine daldı. Bu sırada içeride oturan işyeri sahibi Onur K., aracın çarpmasıyla yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbarla gelen sağlık ekibi, Onur K.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Onur K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ali K. de ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. 


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