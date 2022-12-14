Otomobil, tekel bayisine daldı: İşyeri sahibi yaralı
Bursa’da, kontrolden çıkıp, elektrikli bisiklete çarptıktan sonra tekel bayisine giren otomobilin çarptığı işyeri sahibi Onur K. (38), yaralandı.
Feci kaza, 14 Aralık Çarşamba saat 13.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'nde meydana geldi.
Ali K. (27) yönetimindeki 46 AEZ 280 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrikli bisiklete çarptı.
Otomobil, daha sonra tekel bayisine daldı. Bu sırada içeride oturan işyeri sahibi Onur K., aracın çarpmasıyla yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbarla gelen sağlık ekibi, Onur K.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Onur K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ali K. de ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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