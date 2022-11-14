Otomobilden açılan ateşte bacağından vuruldu
Düzce'de Cüneyt Kıyak (36), yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte bacağından yaralandı.
Çay Mahallesi 2014 Sokak'ta yürüyen Cüneyt Kıyak'ın yanına otomobil ile yaklaşan kişi, tabanca ile ateş açtı. Bacağından vurulan Kıyak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Cüneyt Kıyak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Soylu'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Soylu’nun fotoğraflarıyla beslenen zulüm
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama
- İstiklal Caddesi’ndeki saksılı banklar söküldü
- Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
- 'Bir bakanlık çalışanı ile kızı yaşamını yitirdi'