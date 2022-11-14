Otomobilden açılan ateşte bacağından vuruldu

Düzce'de Cüneyt Kıyak (36), yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte bacağından yaralandı.

DHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:31
Otomobilden açılan ateşte bacağından vuruldu
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Çay Mahallesi 2014 Sokak'ta yürüyen Cüneyt Kıyak'ın yanına otomobil ile yaklaşan kişi, tabanca ile ateş açtı. Bacağından vurulan Kıyak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Cüneyt Kıyak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 


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