Otomobilden açılan ateşte bacağından vuruldu

14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:31

Çay Mahallesi 2014 Sokak'ta yürüyen Cüneyt Kıyak'ın yanına otomobil ile yaklaşan kişi, tabanca ile ateş açtı. Bacağından vurulan Kıyak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Cüneyt Kıyak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.