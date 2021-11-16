Otomobil çarptı: Ön camdan içeri girdi
Kocaeli’de bir otomobil, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, otomobilin ön camından içeriye girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada C.G. idaresindeki otomobil hareket halindeyken karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya H.G., otomobilin camından içeri girerek yaralandı. Kazada, otomobilin yolcu koltuğunda bulunan M.G. de yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Tahmin verildi: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Erdoğan'ın o sözlerinin altında ne var?