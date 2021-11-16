Otomobil çarptı: Ön camdan içeri girdi

Kocaeli’de bir otomobil, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, otomobilin ön camından içeriye girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

(İHA)
16 Kasım 2021 Salı, 23:08
Otomobil çarptı: Ön camdan içeri girdi
Abone Ol google-news

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada C.G. idaresindeki otomobil hareket halindeyken karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya H.G., otomobilin camından içeri girerek yaralandı. Kazada, otomobilin yolcu koltuğunda bulunan M.G. de yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler