Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Yusuf'tan acı haber
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarptığı 5 yaşındaki minik Yusuf Seyit Ünal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğleden sonra Köseceli Beldesi mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre, A.G. otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Seyit Ünal’a çarptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük Yusuf, görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Yusuf'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Video Haberler
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Yeni Covid-19 dalgası geliyor!
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- Bedelli askerlikte değişiklik!
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- THY uçağı acil iniş yaptı!
- Yasaklar altında 1 Mayıs...
- Suriyelilerden Türklere yardım