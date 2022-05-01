Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Yusuf'tan acı haber

01 Mayıs 2022 Pazar, 20:31

Kaza, Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğleden sonra Köseceli Beldesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, A.G. otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Seyit Ünal’a çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük Yusuf, görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Yusuf'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.