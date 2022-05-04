Otoyolda yanan hurda yüklü TIR, küle döndü
Hatay'ın Erzin ilçesinde hareket halindeyken alev alan TIR, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, araç kullanılmaz hale geldi.
Olay, 3 Mayıs'ı 4 Mayıs'a bağlayan gece Erzin- İskenderun arasındaki otoyolda meydana geldi. İskenderun istikametine giden Süleyman Temiz yönetimindeki 31 UR 195 plakalı hurda yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
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Yanmaya başlayan aracı görenler sürücüyü uyarınca Temiz, aracı sağa çekerek itfaiyeye haber verdi. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sürücünün yara almadan kurtulduğu yangında TIR kullanılamaz hale geldi.
Olay nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda trafik akışı, yangının söndürülmesiyle normale döndü.
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