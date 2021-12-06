Özgür Özel ve Mustafa Şentop arasında polemik

06 Aralık 2021 Pazartesi, 20:13

TBMM'deki 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Kürsüye çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, atanmış bakanların milletvekillerin soru önergelerini süresi içerisinde cevaplanmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'na yanıt vererek; 27. dönemde soru önergelerine verilen cevap oranının yüzde 64-65 olduğunu söyledi.

'8 AY SONRA GELEN CEVABI CEVAPTAN SAYMIYORUZ'



Şentop açıklamasının ardından ise CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, söz aldı.

''Anayasa boşu boşuna 99. maddesinde gün koymamış, 15 gün içerisinde cevaplanırsa anlamlı. Güncel bir soruyu soruyorsunuz, 8 ay sonra gelen cevabı cevaptan saymıyoruz'' diyen Özel, ''Biraz önce 27. dönem ile ilgili verdiğiniz rakam, tüm zamanlar içinde cevaplanma açısından yüzde 64-65'li oran. Bir doğru yerden yaklaşalım. Süresi içinde yüzde 12.64, bu oran bu önceki üçlü koalisyon döneminde yüzde 87'ydi süresinde cevaplanması hem de anayasal bir hükümlülük yokken. Sizin iktidarlarınızda önce yüzde 62, sonra 49'a, 24. dönem yüzde 22'ye, 26. dönemde de yüzde 10.26'ya kadar düştü'' ifadelerini kullanarak; Şentop'a tepki gösterdi.

"KRİTER ORTADA"



Özel konuşmasında devamında, ''Bizim iddiamızda Meclis'i her geçen gün işlevsizleştirdiğiniz, önemsemediğinizdir. Kriter ortadadır, yüzde 90'dan yüzde 10'a gelinen bir noktada Meclis'e saygı söz konusu değildir.

Bizim dediğimiz de tam şu: Milletvekili soruyor: 2016, 17,18,19,20,21 için ayrı ayrı rakam soruyor, cevap gelmiş: 'Yıllık faaliyet raporlarında yayınlanacaktır' diyor.

Cevap geliyor, 'Bu fon, AB tarafından belirlenen projeler kapsamında belirlenen kurallara göre yatmaktadır.' Yani cevabın soruyu karşılamadığı ve sizin sorunun içeriğine karışıp müdahale ettiğiniz ama yanıtlar konusunda müdahale etmediğiniz eleştirisidir. Bunun gibi onlarca çarpıcı örnek, makamınıza iletilmişti'' sözlerini sarf etti.

ŞENTOP'TAN 'YETKİ' YANITI

Mustafa Şentop, Özel'in tepkisine ''Anayasa ve iç tüzük bana bir görev veriyordu onu mu yapmıyorum?'' sorusunu sorarak polemiği devam ettirdi.

Fuat Oktay'ın kendisine yöneltilen soruların yüzde 24'üne cevap verdiğini söyleyen Özel, ''Anayasa kimseye kendine karşı bir kötüye kullanmaya göz yumma hakkı vermez. Sorunun içeriğine bakıyorsunuz gelen cevaba da diyeceksiniz: 'Adam ne sormuş, siz ne diyorsunuz, bu cevap değil' deseniz böyle cevaplar gelmeyecek. Fuat Oktay, 100 sorunun 24'ünü yanıtlamış, 24'ün 23'ünde anayasadan alıntı ilgili mevzuattan kopyalama.

"EN İYİ DURUMDA OLAN KİM BİLİYOR MUSUNUZ?"

Benim elimde şu var: Süresi içinde soruların cevaplanmasına baktığınızda en iyi durumda olan kim biliyor musunuz? Sizsiniz sayın başkan. Yüzde 84'le cevaplamışsınız. Bu Meclis'e saygı duyuluyorsa, sorular süresi içinde cevaplanıyormuş. Meclis başkanı yüzde 84'le cevaplayacak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı yüzde 24'le, Milli Savunma Bakanı yüzde 1.6 ile cevaplayacak, İçişleri Bakanı yüzde 2.4. Yanlışa yanlış demeyi öğrenmezsek, bu atanmış bakanların seçilmiş milletvekillerine yaptığı saygısızlığa sessiz kalırız'' diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özel'in eleştirilerine Anayasa'nın Özel'in söylediklerinin zıttına işaret ettiğini belirterek yanıt verdi.

Şentop, ''Anayasa başka birşey söylüyor. Anayasa sorular için görev vermiş ama cevaplarla ilgili bir hüküm yok. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, 27 bin 323 soruya bakanlar soru vermiyor diyor. Süresi içinde diye bir şey göremiyorum burda.

Süreye ilişkin açıklama yaptım. 27. dönemde 15.gün. Fakat sizin örnek verdiğiniz dönemde 30 gün.

Sizin örnek verdiğiniz 19. dönemde toplam soru sayısı 7 bin 550, 27. dönemde 56 bin 738 soru var'' ifadelerini kullandı.