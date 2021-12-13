Pakdemirli: Tüm dünyada bir gıda terörü esiyor

13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:24

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kapanış toplantısına katılmak üzere kente gelen Pakdemirli, AKP İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada dünya genelinde bir gıda terörü olduğunu ifade eden Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

"Henüz bu maskeleri ağzımızdan çıkartamadık, halen maskelerle devam ediyoruz. Gerçekten tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Gıda fiyatları girdi fiyatları bütün fiyatlarda ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış var. Belirli yerlerde kuraklık, belirli yerlerde üretim azlığı var ama bugünkü fiyatların artışını ortaya koyacak bir şey yok. Buğdayın fiyatı bir buçuk-iki misline, ayçiçeğin fiyatı dünya piyasalarında iki misline, gübre 3-4 misline gelmiş durumda. Bakanlık olarak şöyle bir öngörü yapıyoruz; pandemiyle ilgili riskler ortadan kalktığı zaman, dünyadaki fiyat karmaşasının doğru ve düzgün bir yere geleceğini düşünüyoruz"

"BU DÖNEMİ ÖNEMLİ BİR SORUN OLMADAN ATLATTIK"

Pakdemirli, fiyatların artışına işaret ederek şubat ayından itibaren değişikliklerin olmasını beklediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu fiyatların artmasının ana sebeplerinden birisi dünyadaki büyük fonlar daha önce hiç girmedikleri kadar gıda ve emtiaların üzerine girmeye başladılar. Gerek ayçiçek gerek diğer hububat fonlarında olsun şubat ayından itibaren bu emtiaların üzerinden, dünyadaki büyük fonların çekileceğini düşünüyoruz. Böyle bir dönemi tüm dünyada idare etmek zordu ama AK Parti'nin güçlü iktidar kadrolarıyla bu dönemi önemli problem olmadan atlattık. Belki gıda artışları oldu ama burada en önemli mesele dar gelirlinin meselesini çizmekti. Yakın bir zamanda bu işlerin de yavaş yavaş geriye doğru çözüleceğine inanıyorum"

Ekonomik değerlere bakıldığı zaman Türkiye'nin döviz artışındaki meselenin ekonomideki ana meselesi gibi göründüğüne atıfta bulunan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Türkiye’de ekonomik değerlere baktığımızda döviz dışında Türkiye’nin en ana meselesi yok gibi görünüyor. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğimizden emin olmanızı istiyorum. Cuma günü bizim bütçemiz vardı. Bu bütçeye gittiğimizde şöyle bir şeyle karşılaştım. Bütün partiler hizmet için var. ‘Biz hizmet edeceğiz’ diye geliyorlar ama Türkiye’nin neden bizlere daha ihtiyacı olduğunu, neden AK Parti’nin maalesef alternatifi olmadığını bir kez daha müşahede ettim. Biz orada ne anlatırsak anlatalım, bizi dinlemek haricinde, devletin bakanı konuşuyor. Bizi konuşturmamak sadece bağırmak, çağırmak dışında maalesef hiç bir vizyonları yok, eleştirebilecekleri bir konu yok. Eleştiri getirdiğin zaman ‘böyle yanlış olmuştur ama bunun da doğrusu budur’ diye böyle konumda olmadılar. Sürekli olarak kurumlarımızı yıpratmanın peşindeler"

Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğine de işaret eden Pakdemirli, "Bunun elbette ki eksiklikleri vardır ama eksikliklerinin giderilmesi bir süre alacaktır. Burada makas değiştirmenin anlamı, gereği yoktur" diye konuştu.