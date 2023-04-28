Park ettiği otomobilinin altında kaldı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 11:04

Güncelleme: 28.04.2023 - 11:04

Cihangir Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00 sıralarında; Nuri Karakoç adlı sürücü otomobilini park ettikten sonra indi. Aracını kilitleyen sürücü yokuş aşağıya ilerlemeye başladı. Bu sırada otomobili aniden hareket etti.

ARAÇLARIN ARASINA SIKIŞTI

Karakoç, aracı durdurmak için hamle yaptı anca başarılı olamadı. Nuri Karakoç'u sürüklemeye başladı. Bu sırada bir kadın da aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Karakoç kendisini sürükleyen otomobil ile park halindeki araç arasına sıkıştı.

Yaralanan Karakoç'un yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı. Nuri Karakoç, 112 Acil sağlık ve itfaiye ekibi tarafından ambulansa alındıktan sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BELİNDE ACI HİSSETTİĞİ SÖYLÜYORDU"

Nuri Karakoç'un el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülürken görgü tanığı Vahap Mahal, "Büyük olasılıkla el frenini çekmeyi unuttu. İki araç arasında sıkışınca belinde acı hissettiğini söylüyordu" dedi.