Park ettiği otomobilinin altında kaldı

İstanbul Avcılar'da otomobilini park ettikten sonra ilerleyen sürücü, kaymaya başlayan aracının altında kalarak yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 11:04
Park ettiği otomobilinin altında kaldı
Abone Ol google-news

Cihangir Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00 sıralarında; Nuri Karakoç adlı sürücü otomobilini park ettikten sonra indi. Aracını kilitleyen sürücü yokuş aşağıya ilerlemeye başladı. Bu sırada otomobili aniden hareket etti.

ARAÇLARIN ARASINA SIKIŞTI

Karakoç, aracı durdurmak için hamle yaptı anca başarılı olamadı. Nuri Karakoç'u sürüklemeye başladı. Bu sırada bir kadın da aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Karakoç kendisini sürükleyen otomobil ile park halindeki araç arasına sıkıştı.

Yaralanan Karakoç'un yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı. Nuri Karakoç, 112 Acil sağlık ve itfaiye ekibi tarafından ambulansa alındıktan sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BELİNDE ACI HİSSETTİĞİ SÖYLÜYORDU"

Nuri Karakoç'un el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülürken görgü tanığı Vahap Mahal, "Büyük olasılıkla el frenini çekmeyi unuttu. İki araç arasında sıkışınca belinde acı hissettiğini söylüyordu" dedi. 


Avcılar otomobil

İlgili Haberler

Avcılar'da can alan binaya ilişkin yeni gelişme

Avcılar'da can alan binaya ilişkin yeni gelişme
Avcılar'da çatlaklarla dolu bina tedirginlik yaratıyor

Avcılar'da çatlaklarla dolu bina tedirginlik yaratıyor

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler