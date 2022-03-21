Park halindeki minibüse çarptıkları otomobili, bırakıp gittiler
Kütahya’da henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü kullandığı otomobille, park halindeki minibüse çarptı. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki kadın otomobili olduğu yerde bırakıp yürüyerek olay yerinden ayrıldı.
Kaza, dün gece Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, cadde üzerinde park halindeki minibüse çarptı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanındaki kadın araçtan inip çarptıkları minibüse baktıktan kısa bir süre sonra yaya olarak olay yerinde ayrıldı.
Otomobilin, minibüse çarptığını görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince soruşturma başlatıldı, araç çekiciyle caddeden kaldırıldı. Kaza anı ise caddedeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde otomobilin park halindeki minibüse çarptığı, içinden çıkan sürücü ve kadının kazalı araçlara baktıktan sonra yaya olarak olay yerinden ayrıldığı görüldü. Soruşturma sürüyor.
İlgili Haberler
- Nurgül Yeşilçay'dan 'trafik kazası' açıklaması: 'Frene basayım derken...'
- Sultangazi’de yaşanan silahlı çatışma: Şüpheliler sır oldu, mermiler bir eve isabet etti
- Serenay Sarıkaya'yı taciz eden şüphelinin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' ortaya çıktı
Video Haberler
- Çin'de düşen yolcu uçağının görüntülerine ulaşıldı
- SMA'lı Abdullah'ın ailesidestek bekliyor
- 'Düşünmekten hasta olduk, çok pahalı'
- Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
- 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı
- Sumy'de kimyasal bir tesiste tespit edilen amonyak sızın
- Rus birlikleri, Kiev'de AVM'yi vurdu
- Antalya'da binlerce denizanası sahile vurdu
- Park halindeki otomobilin bagajında ceset bulundu
- Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtar
En Çok Okunan Haberler
- Rusya'dan petrol tehditi
- 26. Türkiye Almanya Film Festivali Ödülleri belirlendi
- SMA'lı Abdullah'ın ailesidestek bekliyor
- 'Covid-19 gibi bulaşıyor, tedavisi yok'
- Fatih Ürek, Kemal Sunal'ın bilinmeyen videosunu paylaştı
- Babacan: Her alanda eylem planımız hazır
- Çin'de düşen yolcu uçağının görüntülerine ulaşıldı
- A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e gitti
- Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yeni uyarı
- Otomobil bagajında bulunmuştu: Ölüm nedeni belli oldu