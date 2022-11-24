Park halindeki otomobili iterek çaldılar
Mersin'de sokakta park halindeki otomobili iterek çalan 2 şüpheli, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde park halindeki aracın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, O.Ç. ve S.T.'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili 1 kişi aranırken çalınan otomobil terk edilmiş halde bulunarak, sahibine teslim edildi.
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