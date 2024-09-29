Parkta motosiklet 5 metrelik çukura düştü: 2 yaralı
Şanlıurfa’da parktaki yürüyüş yolunda ilerleyen motosikletin yaklaşık 5 metrelik çukura düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Çukurdaki yaralıları olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri halat bağlayarak çıkarttı.
Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 20.30 sıralarında Haliliye ilçesindeki GAP Vadisi 3. Etap Parkı’nda yaşandı.
Yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde olduğu motosiklet, parkın içerisindeki yürüyüş yolu üzerinde kazılan ve çevresine herhangi bir uyarı konulmayan yaklaşık 5 metrelik çukura düştü.
Motosikletlilerin düştüğünü görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çukura merdiven uzattı. Çukura inen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Sedyeye bağlanan yaralılar, ekipler tarafından çekilerek yukarı çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, çukurun neden kazıldığı ise henüz öğrenilemedi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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