Pentagon’daki görüşme sonrası ABD’den Türkiye açıklaması

17 Kasım 2021 Çarşamba, 23:57

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth tarafından yapılan yazılı açıklamada, 16 Kasım Salı günü ABD-Türkiye Yüksek Düzeyli Savunma Grubu'nun Pentagon'da bir araya geldiği belirtildi.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la; ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmelerden yola çıkarak heyetlerin bir dizi işlevsel ve bölgesel konuyu ele aldığı kaydedildi.

“Terörle mücadele ve Afganistan, Afrika, Güney Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki bölgesel güvenlik gibi uluslar ötesi öncelikler” bu konu başlıkları arasında sayıldı.

Görüşmede ABD Savunma Bakanlığı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu bakan yardımcısı ve bakanlık adına görüşmeleri yürüten Laura Cooper'ın Karadeniz'de işbirliğinin altını çizdiği belirtildi.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME ANKARA’DA YAPILACAK

İki tarafın ikili savunma işbirliğini ve savunma alanında ilişkilerin arttırılmasına yönelik ortak amacın görüşüldüğü kaydedildi.

Laura Cooper'ın görüşmede “ABD'nin NATO'ya destek çerçevesinde Türkiye'nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarının farkında olduğunu bir kez daha teyit ettiği” belirtildi. Heyetler arasında bir sonraki görüşmenin Ankara'da yapılması konusunda mutabık kalındığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı da görüşmelerle ilgili bu sabah yaptığı açıklamada, “Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı” ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünkü açıklamasında ABD’yle yürütülen bu müzakere sürecini Türkiye’nin F-16 askeri uçak ve modernizasyonları talebi kapsamında yapıldığını ifade etmişti.



