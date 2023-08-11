Polis ekiplerinden terk edilmiş evlere baskın: Şüpheliler böyle yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan metruk ve boş evlere operasyon düzenledi. Terk edilmiş binalarda bulunan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:57
Polis ekiplerinden terk edilmiş evlere baskın: Şüpheliler böyle yakalandı
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Şehir merkezinde anıtlar kurulu sebebiyle mülk sahiplerinin çivi bile çakamayıp restore ettiremedikleri için terk ettiği ve birçoğunun yıkılma tehlikesi bulunduğu metruk binalara Yunus ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Operasyonda camlardan tırmanarak içeri giren ekiplerin yaptığı baskın anları ve aramalar film sahnelerini aratmadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nden hareket eden motorize ekip, camlardan içeri girerek, bazı binalarda şüpheli şahısları yakaladı.


Bursa polis

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