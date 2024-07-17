'Polisiz' diyerek evine girdikleri kadını gasbettiler
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak evine girdikleri 65 yaşındaki kadını gasbeden 2 şüpheli, Eğirdir Emniyeti'nin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak, tutuklandı.
Sanayi Mahallesi Göçerler sokakta, dün gece saat 03.00 sıralarında M.Ö.'nün (65) yalnız oturduğu bahçe evine gelen 2 kişi, sahte polis kartını göstererek kapıyı açtırdı.
Kapıyı açan kadına ellerindeki tüfeği doğrultan 2 kişi, "Narkotik polisiyiz. Evde arama yapacağız" diyerek içeri girdi. Evde arama yapan şüpheliler kadının çantasındaki cüzdan ve paraları gasbedip olay yerinden uzaklaştı.
Şok geçiren kadın komşusuna giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin kısa süreli çalışması sonucu şüphelilerin Ş.Y. ve M.G. olduğu belirlendi.
Polisin çalışmasının ardından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Eğirdir Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Isparta Cezaevi'ne gönderildi.
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