Prof. Dr. Hakan Savlı uyardı: Omicron dışı varyant riski de var
İlk olarak geçtiğimiz hafta tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "yüksek riskli" olarak sınıflandırılan koronavirüsün Omicron varyantı yayılıyor. Prof. Dr. Hakan Savlı, varyant hakkında uyarıda bulundu.
Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı, koronavirüsün “endişe verici” ifadeleriyle tanımlanan varyantı Omicron’a ilişkin, “Ülkemiz sadece Omicron benzeri dış varyantların değil, her an Anadolu’da ve komşu coğrafyalarda oluşabilecek yeni bir varyant açısından da risk altında” uyarısı yaptı. Ortaya çıkabilecek yeni varyantlara karşı önlem çağrısı yapan Savlı, “Daha güvende olmak için bir paradigma değişikliği gerekiyor. Türkiye Genom Konsorsiyumu kurulmalı ve elde edilen klinik - genomik tüm veriler paylaşıma açılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Kocaeli Üniversitesi’nde 2021 yılı boyunca Covid-19 dizi analizleri yaptıklarını aktaran Savlı, “Bahar aylarında yoğun bir biçimde Alpha (İngiltere) mutasyonuna ait gen dizileri izledik. İlerleyen dönemde bileşik mutasyonlar, yaz sonunda ise delta (Hindistan) varyantı çok baskın hale geldi. Baskın soyların çok kısa dönemde öteki bütün varyantları silerek ilerlemesi dikkat çekici” dedi.
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