Rize'de okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Rize'de, okul servisi park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

AA
07 Mart 2022 Pazartesi, 09:48
Rize'de okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
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Rize'de okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Güneysu ilçesinden Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki TIR'a çarptı.

Servis minibüsünün hurdaya döndüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.


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