Sahte polis yeleğiyle gezerken bekçilere yakalandılar: 3 gözaltı

Sivas'ta bekçilerin durumundan şüphelenip durdurduğu 3 kişinin üzerinde sahte polis yeleği ve kimliği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 13:55
Sahte polis yeleğiyle gezerken bekçilere yakalandılar: 3 gözaltı
Abone Ol google-news

İnönü Bulvarı'nda rutin kontrol yapan Yeni Mahalle Polis Merkezi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, üzerinde polis yeleği olan F.Ö.'yü şüphe üzerine durdurdu. Bekçilerin yaptığı kontrolde şüphelinin polis olmadığı anlaşıldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

F.Ö.'nün yanında bulunan A.K. ve G.G.'den de şüphelenen ekipler yaptıkları üst aramasında polis yeleği, sahte polis kimliği, sahte emniyet müdürü kimliği, telsiz, sahte doktor kaşesi, sahte plaka ve  2,38 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. 


Player Alanı
sivas polis Plaka

İlgili Haberler

TİP’in ‘Gezi’ protestosuna polis müdahalesi!

TİP’in ‘Gezi’ protestosuna polis müdahalesi!
Aydın'da hareketli gece: Polisi bıçaklayan şahsa Özel Harekat ve JASAT destekli operasyon

Aydın'da hareketli gece: Polisi bıçaklayan şahsa Özel Harekat ve JASAT destekli operasyon
FETÖ'den aranıyordu... İhraç edilen polis memuru yakalandı!

FETÖ'den aranıyordu... İhraç edilen polis memuru yakalandı!

En Çok Okunan Haberler