Sahte polis yeleğiyle gezerken bekçilere yakalandılar: 3 gözaltı
Sivas'ta bekçilerin durumundan şüphelenip durdurduğu 3 kişinin üzerinde sahte polis yeleği ve kimliği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
İnönü Bulvarı'nda rutin kontrol yapan Yeni Mahalle Polis Merkezi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, üzerinde polis yeleği olan F.Ö.'yü şüphe üzerine durdurdu. Bekçilerin yaptığı kontrolde şüphelinin polis olmadığı anlaşıldı.
MATERYALLERE EL KONULDU
F.Ö.'nün yanında bulunan A.K. ve G.G.'den de şüphelenen ekipler yaptıkları üst aramasında polis yeleği, sahte polis kimliği, sahte emniyet müdürü kimliği, telsiz, sahte doktor kaşesi, sahte plaka ve 2,38 gram metamfetamin ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
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