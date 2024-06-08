'Salmonella' tespit edildi: Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor

Ünlü kuruyemiş markasında zararlı bakteri tespit edildi. O ürünler için marketlerden toplatma kararı alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:30
'Salmonella' tespit edildi: Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
Abone Ol google-news

Zincir marketlerden satılan ve sıklıkla tercih edilen bir kuruyemiş ürünü zararlı bakteri bulunması nedeni ile tek tek toplatılıyor.

Dünya ve Türkiye’de satılan ve insan sağlığı için zararla olduğu belirlenen bir ürün daha tercih edenlerin kabusu oldu. Uzmanlar yenilmemesi için uyardı.

SALMONELLA ALARMI

Aktarılan bilgilere göre Monolith Mitte markasına ait soyulmuş ayçiçeği çekirdeği paketlerinin içinde Salmonella bakterisi tespit edildi.

 Marka ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı ve ürünleri geri çekme kararı verdi.

Şirket konuya ilişkin bir açıklama yaparak son kullanma tarihi 30 Nisan 2025 olan söz konusu ayçiçeği paketlerini toplamaya başladıklarını duyurdu. Bu sırada satın almış olan müşterilere ise paketleri açmamaları ve tüketmemeleri uyarısı yapıldı.

Diğer yandan markalarını satın alan müşterilerinin satış fişi olmadan aldıkları paketleri marketlere iade edebilecekleri söylendi.



kuruyemiş haberleri salmonella haberleri salmonella vakası haberleri Salmonella bakterisi haberleri

İlgili Haberler

Dirençli bakterilere karşı keşfedildi: 'Etkili bir ilaç...'

Dirençli bakterilere karşı keşfedildi: 'Etkili bir ilaç...'
NASA'dan korkunç keşif! Ölmeyen bakteriler bulundu

NASA'dan korkunç keşif! Ölmeyen bakteriler bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler