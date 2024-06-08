'Salmonella' tespit edildi: Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor

Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:30

Güncelleme: 08.06.2024 - 19:31

Zincir marketlerden satılan ve sıklıkla tercih edilen bir kuruyemiş ürünü zararlı bakteri bulunması nedeni ile tek tek toplatılıyor.

Dünya ve Türkiye’de satılan ve insan sağlığı için zararla olduğu belirlenen bir ürün daha tercih edenlerin kabusu oldu. Uzmanlar yenilmemesi için uyardı.

SALMONELLA ALARMI

Aktarılan bilgilere göre Monolith Mitte markasına ait soyulmuş ayçiçeği çekirdeği paketlerinin içinde Salmonella bakterisi tespit edildi.

Marka ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı ve ürünleri geri çekme kararı verdi.

Şirket konuya ilişkin bir açıklama yaparak son kullanma tarihi 30 Nisan 2025 olan söz konusu ayçiçeği paketlerini toplamaya başladıklarını duyurdu. Bu sırada satın almış olan müşterilere ise paketleri açmamaları ve tüketmemeleri uyarısı yapıldı.

Diğer yandan markalarını satın alan müşterilerinin satış fişi olmadan aldıkları paketleri marketlere iade edebilecekleri söylendi.