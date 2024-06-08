'Salmonella' tespit edildi: Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
Ünlü kuruyemiş markasında zararlı bakteri tespit edildi. O ürünler için marketlerden toplatma kararı alındı.
Zincir marketlerden satılan ve sıklıkla tercih edilen bir
kuruyemiş ürünü zararlı bakteri bulunması nedeni ile tek tek toplatılıyor.
Dünya ve Türkiye’de satılan ve insan sağlığı için zararla
olduğu belirlenen bir ürün daha tercih edenlerin kabusu oldu. Uzmanlar
yenilmemesi için uyardı.
SALMONELLA ALARMI
Aktarılan bilgilere göre Monolith Mitte markasına ait
soyulmuş ayçiçeği çekirdeği paketlerinin içinde Salmonella bakterisi tespit
edildi.
Marka ürünlerinde
Salmonella bakterisi bulunmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı ve ürünleri
geri çekme kararı verdi.
Şirket konuya ilişkin bir açıklama yaparak son kullanma
tarihi 30 Nisan 2025 olan söz konusu ayçiçeği paketlerini toplamaya
başladıklarını duyurdu. Bu sırada satın almış olan müşterilere ise paketleri
açmamaları ve tüketmemeleri uyarısı yapıldı.
Diğer yandan markalarını satın alan müşterilerinin satış
fişi olmadan aldıkları paketleri marketlere iade edebilecekleri söylendi.
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