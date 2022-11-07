Samsun'da iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Samsun'un Asarcık ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:32
Samsun'da iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Abone Ol google-news

Samsun'un Asarcık ilçesi İmamlı Mahallesi mevkisi Kavak-Asarcık karayolunda Cevdet Diril yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Rahmi Sancak'ın kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. 

Yaralılardan Samsun Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nda mevsimlik işçi olduğu bildirilen Cengiz Çavuş (49), kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yararılar ise hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Samsun kaza araç hafif ticari araç

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler