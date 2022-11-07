Samsun'da iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Samsun'un Asarcık ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Samsun'un Asarcık ilçesi İmamlı Mahallesi mevkisi Kavak-Asarcık karayolunda Cevdet Diril yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Rahmi Sancak'ın kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Yaralılardan Samsun Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nda mevsimlik işçi olduğu bildirilen Cengiz Çavuş (49), kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yararılar ise hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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