Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Divriği ilçesinden Ankara istikametine giden H.O. idaresindeki 06 BPJ 736 plakalı hafif ticari araç, Akkaya köyü kavşağında şarampole devrildi.
TEDAVİYE ALINDILAR
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
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