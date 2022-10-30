Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
30 Ekim 2022 Pazar, 16:51
Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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Divriği ilçesinden Ankara istikametine giden H.O. idaresindeki 06 BPJ 736 plakalı hafif ticari araç, Akkaya köyü kavşağında şarampole devrildi.

TEDAVİYE ALINDILAR

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.


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