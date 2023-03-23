Samsun’da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Samsun’da çalıştığı inşaatın 3. katındaki iskeleden düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun’un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mantolama işçisi Murat Baltaoğlu (45) çalıştığı inşaatın 3. katındaki iskeleden düştü.
Ağır yaralanan Baltaoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Murat Baltaoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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