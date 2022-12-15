Samsun'da IŞİD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

AA
15 Aralık 2022 Perşembe, 11:57
Samsun'da IŞİD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.E.M. ile M.K.I.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K.I.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alınmıştı.


IŞİD Samsun Operasyon

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