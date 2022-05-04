Samsun'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 3 yaralı

Samsun'da kırmızı ışıkta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazazında 3 kişi yaralandı.

DHA
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:17
Samsun'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun Ankara karayolundaki ışıklı kavşakta meydana gelen olayda Hayati Y., idaresindeki 16 JY 180 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Erkan U. idaresindeki 55 C 0841 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs de önünde kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin S. yönetimindeki 06 EE 9838 plakalı otomobile arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, Kenan K., Esra S. ve Arif K. yaralandı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Samsun Samsun Büyükşehir Belediyesi kaza trafik kazası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler