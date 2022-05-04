Samsun'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 3 yaralı
Samsun'da kırmızı ışıkta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazazında 3 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun Ankara karayolundaki ışıklı kavşakta meydana gelen olayda Hayati Y., idaresindeki 16 JY 180 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Erkan U. idaresindeki 55 C 0841 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle minibüs de önünde kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin S. yönetimindeki 06 EE 9838 plakalı otomobile arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, Kenan K., Esra S. ve Arif K. yaralandı.
Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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