Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:48

Hasan Şahin idaresindeki 46 BG 657 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki Mahmut Koçak hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Sürücü Şahin, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #Ambulans #Şanlıurfa

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