Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hasan Şahin idaresindeki 46 BG 657 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki Mahmut Koçak hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.
Sürücü Şahin, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: #Ambulans #Şanlıurfa
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