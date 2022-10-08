Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karacadağ Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla ağır yaralanan Sıraç B, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Sıraç B, kurtarılamadı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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