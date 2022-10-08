Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 09:50
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi öldü
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Karacadağ Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla ağır yaralanan Sıraç B, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Sıraç B, kurtarılamadı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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