Şantaj ve rüşvet iddiasıyla yargılanan gazeteciye 1 yıl 8 ay hapis cezası
Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş insanına şantaj yapıp rüşvet istediği iddiasıyla yargılanan yerel gazete sahibi, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İznik 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tarafların avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık Necmi İ, şantaj suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
İl merkezinde yayımlanan yerel bir gazetenin sahibi olan Necmi İ'nin, geçen yıl, İznik'te yaşayan iş insanı İ.S'yi arayıp ona ait bazı yapıların kaçak olduğunu söyleyerek haber yapmaması karşılığında 200 bin lira istediği iddia edilmişti.
Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak tutuklanan Necmi İ. hakkında dava açılmıştı.
Sanık daha sonra tahliye edilmişti.
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