Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

14 Ağustos 2022 Pazar, 08:49

13 Ağustos Cumartesi akşam saat 23.30 sıralarında Sarıyer Kilyos Caddesi’nde iddiaya göre, Muharrem Aydın'ın kullandığı 41 AGA 704 plakalı kamyonun seyir halindeyken rot kolunun kırılması nedeniyle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muharrem Aydın, kontrol amaçlı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kamyon, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.