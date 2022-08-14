Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

İstanbul Sarıyer’de rot kolu kırılması sonucu kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kamyon şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazanın geç saatte olması ve yolda kimsenin olmaması olası faciayı engelledi.

DHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 08:49
Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
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13 Ağustos Cumartesi akşam saat 23.30 sıralarında Sarıyer Kilyos Caddesi’nde iddiaya göre, Muharrem Aydın'ın kullandığı  41 AGA 704 plakalı kamyonun seyir halindeyken rot kolunun kırılması nedeniyle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muharrem Aydın, kontrol amaçlı Seyrantepe Hamidiye  Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kamyon, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.  


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