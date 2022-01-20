Saymaz, 'Beştepe'de tepki çekmiş' diyerek duyurdu
Gazeteci İsmail Saymaz, 'Beştepe'de tepki çekmiş' diyerek Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa edeceğini iddia etti.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde, Ha'BberTürk yazarı Fatih Altaylı’nın "Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti. Üst makam da zaten istenilen bu istifayı aldı ve cebine koydu. Ne zaman açıklanır, nasıl açıklanır bilmiyorum. Ama bu istifa gerçek" dediği ve kim olduğunu açıklamadığı ismin kulislerde ismi geçen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer olduğu iddiasını yazdı.
Halk TV’deki köşesinde “Ankara kulislerini çalkalayan bu iddiayı iki kaynaktan doğrulattım” diyen Saymaz, “İddiaya göre ‘affını’ isteyen isim, TÜİK Başkanı Dinçer'miş. TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 36 olarak açıklaması, Beştepe'de tepki çekmiş. Dinçer'in makamında sayılı günlerinin kaldığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.
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