Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan 621 konut, İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi

Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:06

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:06

CHP'li Şehitkâmil Belediyesi tarafından Göktürk Mahallesi’nde yapılan 621 adet konutun emniyet mensuplarının kullanabilmesi için İçişleri Bakanlığı’na devri, Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın katıldığı törenle yapıldı. Törende huzurlu bir ilçe için güvenliğin önemine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Huzurlu bir şehirde yaşamak hepimizin hakkı. Biz bu kentin huzurlu yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Huzurumuzun sağlanmasıyla ilgili canını feda eden emniyet mensuplarının, polisin her zaman yanında olacağız” dedi.

Şehitkâmil Belediyesi tarafından Göktürk Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 621 adet konut, İçişleri Bakanlığı’na devredildi. Gaziantep Valiliği’nde devir için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törende Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, protokolü imzaladı.

Vali Kemal Çeber, “Umut Başkan göreve geldiği günden bu yana bu protokolün imzalanması için çok çaba sarf etti. Bu protokolün içerisinde bu şehre verilen çok fazla mesaj var aslında. Birazdan imzaladığımızda biz o mesajların, mutluluğun her birini, şehre sahip çıkma, huzur şehri, birlikte bir şeyleri başarma gibi tüm kavramları kullanabildiğimiz bir protokolü imzalamış olacağız. Önemli bir eksiğimizin giderilmesi için adım atacağız. ‘Huzur Şehri Gaziantep’ için mücadele ediyoruz. 621 adet sadece konut değil, anaokulu, dükkân gibi birleşenleri olan çok kıymetli bir alanı bugün itibariyle emniyet teşkilatına kazandırıyoruz” diye konuştu.

"HUZURLU BİR ŞEHİRDE YAŞAMAK HEPİMİZİN HAKKI''

Gaziantep’i huzurlu bir kent yapabilmek için tüm imkânları seferber edeceklerini dile getiren Yılmaz, “Huzurlu bir şehirde yaşamak hepimizin hakkı. Biz bu kentin huzurlu yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Huzurumuzun sağlanmasıyla ilgili canını feda eden emniyet mensuplarının, polisin her zaman yanında olacağız. Sayın Vali'm, göreve geldiğimiz günden bu yana tam 6 aydır her gün bu protokolün bir an önce imzalanmasıyla ilgili çabalarıma şahitsiniz. Vali'mizin önderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın eşliğinde bu protokolü imzalayacağız. Kentimize, emniyet mensuplarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana 621 konutun devri için Ankara’dan randevu talep ettiklerini ancak bir türlü geri dönüş yapılmadığını aktaran Yılmaz, “Biliyorum bu süreç çok gecikti. Ancak bunun bizden kaynaklı olmadığını ifade etmek isterim. Biz imzalamak için her gün Ankara’dan haber bekledik. Bize bir türlü randevu vermediler. Nihayetinde bugün imzalarımızı atıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise huzurlu ve mutlu bir şehir için her şeyden önce emniyet ve güvenliğin sağlanması gerektiğini belirterek, “Bir taraftan Cumhurbaşkanı'mız ve ilgili bakanlıklarımızın temsilcisi olarak Vali'miz çok büyük gayret gösteriyor. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanları olarak lojistikçiyiz, işi kolaylaştırıcıyız. Tesisleşmede ön açıcıyız. Bu bir süreçti. Daha öncesinde İçişleri Bakanı'mız yerinde alanı görmüştü, Rıdvan Başkan'ımızla başlayan süreçti. Umut Başkan'ımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirliği sağladı, ihtiyacı gördü. Şu anda mevcut lojmandan daha fazla lojmanı sağlayan bir protokol oldu” dedi.

İl Emniyet Müdürü Celal Özcan da desteklerinden dolayı ilgililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.