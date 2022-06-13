Selde araçlar kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Selde 3 araç kullanılamaz hale gelirken, mahsur kalan bir kişi kepçeyle kurtarıldı.
Kozan llçesinde ve çevre ilçelerde saat 14.00 sıralarında başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı. Alparslan Türkeş Bulvarında su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.
Yağış Adana’nın çevre ilçelerinde de etkisini gösterdi. Kozan ilçesindeki Dağılcak mesire alanında Öksüz Deresi taştı, su baskını meydana geldi. Masa ve sandalyelerin selde sürüklendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Düzağaç Mahallesi’nde ise 3 otomobil, selde sürüklendi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, selde mahsur kalan bir vatandaş ise kepçeyle kurtarıldı. Yarım saatlik yağışın ardından bölgede zarar gören araçların hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Video Haberler
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Ünnü AKP'den istifa etti
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı