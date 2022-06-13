Selde araçlar kullanılamaz hale geldi

13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:27

Kozan llçesinde ve çevre ilçelerde saat 14.00 sıralarında başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı. Alparslan Türkeş Bulvarında su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Yağış Adana’nın çevre ilçelerinde de etkisini gösterdi. Kozan ilçesindeki Dağılcak mesire alanında Öksüz Deresi taştı, su baskını meydana geldi. Masa ve sandalyelerin selde sürüklendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Düzağaç Mahallesi’nde ise 3 otomobil, selde sürüklendi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, selde mahsur kalan bir vatandaş ise kepçeyle kurtarıldı. Yarım saatlik yağışın ardından bölgede zarar gören araçların hasar tespit çalışmaları sürüyor.