Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi

13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:51

Olay, 12 Haziran Pazar akşamı merkeze bağlı Erenkavak köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şehrivani Canıvar (35), eşi Fatih Canıvar ile birlikte hayvanlarını otlatmak için köyün Kızılin mevkisine gitti. Karı-koca dere kenarında hayvanlarını otlatırken Şehrivani Canıvar, aniden başlayan sağanak yağışın ardından oluşan selde kayboldu.

CESEDİ 700 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Şehrivani Canıvar’ın selde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye hemen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin 1,5 saatlik çalışma sonucunda selde kaybolan Şehrivani Canıvar’ın cansız bedenine kaybolduğu yerden 700 metre uzaklıkta ulaşıldı.

Canıvar’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından en küçüğü 8 aylık, en büyüğü de 12 yaşında 5 çocuk annesi olan Şehrivani Canıvar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Şehrivani Canıvar’ın teyzesi Yeter Yirşen namaz öncesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Namaz sırasında ise ayakta güçlükle durabilen kocası Fatih Canıvar da gözyaşlarına hakim olamazken, annelerinin cenaze namazına katılan çocukları ise herkesi duygulandırdı. Namaza, Canıvar’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Canıvar’ın cenazesi dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi.