Sezgin Baran Korkmaz davası uzadı: ABD’ye iade savaşı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:57

ABD’nin arama kararı nedeniyle Austurya'da geçen yıl tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın, iade dosyası henüz karara bağlanmadı. Süreç uzarken, tutuklu kalmaya devam eden Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, ABD’nin iade talebine karşılık kapsamlı bir savunmayı 22 Ocak 2022’de Wels mahkemesine ilettiklerini açıkladı.

Daha önce Türkiye'nin iade talebi usule uygun bulunurken, ABD'nin iade talebi incelenmeye devam ediyor.

İADE GEREKÇELERİNE İTİRAZ

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; iade talebine ilişkin dosyada, ABD'nin arama kararları ve gerekçeleri bulunuyor. Bu nedenle, Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatlarının yaptığı itirazlar da bir anlamda suçlamaların esasına ilişkin bir ön savunma niteliği taşıyor.

ABD'nin iade talebine karşı, olayın tarafı olduğu için Sezgin Baran Korkmaz'ın itiraz hakkı bulunuyor. Daha önce, “Türkiye'ye gönderilmek istediğini” söyleyen Korkmaz'ın bu itirazı geçerli görülürse, ABD'nin iade talebi reddedilecek. Buna ABD'nin itiraz hakkı var.

DEVREYE ADALET BAKANLIĞI GİRECEK

Bir anlamda Korkmaz ile ABD, Avusturya’da “iade savaşı” sürdürüyor. ABD'nin iade talebi kabul edilirse, bu kez Korkmaz'ın avukatları temyize gidecek. Dosya da Linz mahkemesine aktarılacak ve temyiz orada görülecek.

O mahkemeden de, ABD'ye iade yönünde karar çıkarsa, bu kez Avusturya Adalet Bakanlığı devreye girecek. Türkiye’nin kabul edilen iade talebi ile ABD'nin kabul edilen iade talebine, Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek. Korkmaz, iki ülkeden birine gönderilecek.

MAHKEME NET TARİH VERMEDİ

Tutuklamayı ve iadeyi ABD istediği için, gözler Avusturya’nın Wels mahkemesine çevrildi. Avukatlara belirli bir tarih vermeyen mahkemenin ne zaman incelemeyi bitireceği ve ne zaman karar vereceği ise henüz bilinmiyor.