Sinop sis altında
Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, öğle saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Sis sürücülere zor anlar yaşatsa da, etkileyici görüntüler oluşturdu.
Şehir merkezinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu yerlerde araç kullanan sürücüler trafikte daha dikkatli olmak zorunda kaldı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sinop'ta sis dolayısıyla oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi.
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