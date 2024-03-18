Sinop’ta operasyon: Aranan şahıslar yakalandı

Sinop’ta aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 5 şahıstan 3’ü cezaevine teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:16
Sinop’ta operasyon: Aranan şahıslar yakalandı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde "aranan şahıslara yönelik" gerçekleştirilen operasyonlarda kasten yaralama suçundan aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, kadına karşı basit yaralama suçundan aranması ve 6 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, imar kirliliğine neden olma suçundan aranması olan 1 şahıs, yasa dışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme suçundan aranması olan 1 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı.

Yakalan şahıslardan 3’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.


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