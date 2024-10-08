Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Boyabat ve Erfelek ilçelerinde 2 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 3 tabanca, 2 define arama çubuğu, dedektör, kılıç, 16 muhtelif kazı malzemesi, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Sinop #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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