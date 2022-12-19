Şırnak’ta 'kaçakçılık' operasyonları: 70 gözaltı
Şırnak'ta, polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 70 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Aralık'ta kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 bin 376 paket sigara, 2 tabanca, 3 fişek, 1 şarjör, 23 cep telefonu, 2 tarihi eser ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 1’i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 68 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.
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