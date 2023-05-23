Şişli'de kanlı kafeterya baskınında yeni gelişme: Saldırgan tutuklandı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:12

Güncelleme: 23.05.2023 - 10:13

Şişli Bomonti’de geçen Perşembe günü saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda, T.M. ve A.C.P. (31) arasında 10 gün önce kavga çıkmıştı. Kavgada darp edilen A.C.P., 6 arkadaşıyla birlikte Tolga M.’nin bulunduğu kafeyi basmıştı.

Tolga M. ve beraberindekiler silahla karşılık vermiş, kafeterya bir anda savaş alanına dönerken içeridekiler büyük panik yaşamıştı.

KAFETERYA SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞTÜ

Olayda A.C.P. ve A.B. (36) çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalar sonucu Tolga M. (33) ve Gökhan Ç. (43) saklandıkları lüks rezidansta yakalanmıştı.

Yapılan aramalarda pompalı tüfek ve 2 adet Glock marka tabanca ele geçirilmişti. Dehşet anları ise kameralara yansımıştı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

İfadeleri alınan iki şüpheliden Emniyet'te 4 adet suç kaydı bulunan Tolga M., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'te 3 adet suç kaydı bulunan diğer saldırgan Gökhan Ç. ise ev hapsi cezası çarptırıldı.