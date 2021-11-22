Şişli'de "meydan" savaşı

Şişli'de boş bir arsada yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 25 kişi arasında kavga çıktı. Dakikalarca kavga eden kalabalık cep telefonu kamerasına yansırken, bazı kişilerin "vurun" diye bağırdığı duyuluyor.

DHA
22 Kasım 2021 Pazartesi, 16:32
Şişli'de
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Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Şişli'de bulunan boş bir arsada yaşandı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 grup arsada, karşı karşıya geldi.  Yaklaşık 25 kişi birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Dakikalarca birbirine saldıranlar arasında, aldıkları darbeler sonucu yaralananlar oldu. Polis ekipleri gelmeden saldırganlar, olay yerinden ayrıldı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kişinin kavga eden kişilere "Vurun" diye bağırdığı duyuluyor.


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