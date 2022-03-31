Şişli’de motosiklet hırsızlığı kamerada
Şişli’de, sürücüsünün kontak anahtarını üzerinde bırakıp gittiği motosiklet, bir şüpheli tarafından çalındı.
Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken motosiklet, sinyal takip sistemi sayesinde polis ekipleri tarafından bulundu. Yakalanan şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Olay, 23 Mart Çarşamba günü saat 12.15 sıralarında, Şişli 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; motosikletini cadde üzerine park eden sürücü A.A., kontak anahtarını üzerinde bırakıp ayrıldı. Bunun üzerine gelen bir şüpheli, motosikleti çalıp kaçtı. Motosiklet sürücüsü A.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, motosikletin yerini üzerinde bulunan sinyal takip sisteminden tespit ederek kısa sürede harekete geçti.
Polis ekiplerinin belirlenen adrese geldiğini gören şüpheli M.G.(19), kaçmaya başladı. Polis ekipleri, takibin ardından motosikletin önünü keserek şüpheliyi yakaladı. M.G. isimli şüpheli, "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi. M.G.’nin hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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