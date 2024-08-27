Sivas'ta orman yangını: 14 saatte söndürüldü

Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:28

Güncelleme: 27.08.2024 - 10:30

Yıldızeli ilçesi Yusufoğlan köyü yakınlarındaki arazide dün saat 16.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yakındaki ormana da sıçradı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Yusufoğlan köyü ile çevre köyler de destek verdi.

Yangın, ekiplerin 14 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.