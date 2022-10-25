Sivas'ta şüpheli ölüm: Boş arazide erkek cesedi bulundu

25 Ekim 2022 Salı, 22:50

Edinilen biliye göre, Alibaba Mahallesi 8. Sokak'ta iki metruk bina arasındaki boş arsada yurttaşlar tarafından hareketsiz yatan bir kişi olduğu fark edildi.

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk incelemede kimliği belirlenemeyen şahsın ölmüş olduğu anlaşıldı.

Ceset otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölen şahsın kimliğinin tespiti için inceleme başlatılırken olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.