Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:43

Güncelleme: 15.12.2023 - 16:44

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına karşı yapılan operasyonda, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 13 şarjör, 2 bin 871 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından silahlarla ilgisi olduğu tahmin edilen 5 kişi gözaltına alındı.