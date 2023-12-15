Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına karşı yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına karşı yapılan operasyonda, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 13 şarjör, 2 bin 871 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hücum yeleği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından silahlarla ilgisi olduğu tahmin edilen 5 kişi gözaltına alındı.
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