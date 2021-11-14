Sobadan sızan gazdan 7 kişi zehirlendi

Kayseri Melikgazi'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi, zehirlendi.

DHA
14 Kasım 2021 Pazar, 14:51
Sobadan sızan gazdan 7 kişi zehirlendi
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Olay, Melikgazi ilçesi Leylak Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi.

Aynı evde yaşayan Yunus Ü. (30), Leyla Ü. (30), Zehra Y. (23), Sadiye P. (55), Fatma P. (21), Mevanur Y. (3) ve Berat Ü. (5) sobadan sızan  karbonmonoksit gazından zehirlendi.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, zehirlenen 7 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



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