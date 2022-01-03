Soğuk havalarda elinizle kaputa vurmadan motoru çalıştırmayın
Avcılar'da motor kısmına girdikten sonra otomobilin hareket etmesiyle hayatını kaybeden kedi itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Üşüyen hayvanların ısınmak için yer aradığını belirten veterinerler, bu tür üzücü vakalarla karşılaşmamak için araç sahiplerinden motoru çalıştırmadan önce kaputa birkaç kez vurmalarını önerdi.
Denizköşkler Mahallesi'ndeki Tel Sokak'ta oturan Fehmi Öztürk, evinin önüne park ettikten sonra denemelerine rağmen otomobilini bir hafta süreyle çalıştıramadı. Öztürk ile eşi bittiğini düşünerek aküyü kontrol etti. Akünün bitmediğini anlayınca da aracın her tarafına bakmayı sürdürdü. Aracın şoför koltuğunun altındaki bölümde bir kuyruk gören çift, bunun hareketsiz bir kediye ait olduğunu anlayınca çıkarmak istedi ancak, sonuç alamadı. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sevk edilen itfaiye erleri, motor bölümüne sıkışan kedinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan çalışma ardından cansız kedi çıkarılarak bir poşete konularak götürüldü.
Veteriner Uğurcan Nural, bu tür üzücü olaylara özellikle soğuk kış günlerinde sık rastlandığını belirterek, "Sokakta yaşayan hayvanlar ısınmak için sıcak yer arıyor. Sıcak gördükleri araç motoruna girdiklerinde olumsuz durumlarla karşılaşabiliyorlar. Dışarıdaki bu canlar için daha güvenli yerler oluşturmalıyız" dedi.
Veteriner hekim Gözde Gülseven de, ortak yaşamın bir parçası hayvanlara fazla yaşam alanı kalmadığını ifade edip, kış aylarında motor bölümlerine giren kedileri korumak için önce otomobil lastiklerinin altına bakılmasını isteyerek, "Bu canların zarar görmemesi için daha sonra elimizle motor bölümündeki kaputa birkaç kez vuralım. Aksi halde motor çalıştırıldığında yapacak pek bir şey kalmıyor, genelde sağ kalmıyorlar" diye konuştu.
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