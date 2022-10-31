Sokak ortasında tekme tokat darp: Apartman sakinleri ve müteahhit yakınları birbirine girdi
Adana’da apartman yönetimiyle ilgili, iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi yere yatırılarak tekme tokat darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sarıçam ilçesinde, 30 Ekim Pazar günü saat 23.00 sıralarında; yönetici değişikliği isteyen apartmanda yaşayanlar ile müteahhit arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, müteahhit ve yakınları tarafından sokak ortasında tekme tokat darbedildi. Yaşanan anlar, başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SALDIRGANLAR GÖZALTINDA
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Darbedilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, saldırganlar ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- O özellikler iptal edildi!
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- Benzine büyük zam yolda
- AKP'den Deniz Demir açıklaması