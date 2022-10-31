Sokak ortasında tekme tokat darp: Apartman sakinleri ve müteahhit yakınları birbirine girdi

Adana’da apartman yönetimiyle ilgili, iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi yere yatırılarak tekme tokat darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:08
Sokak ortasında tekme tokat darp: Apartman sakinleri ve müteahhit yakınları birbirine girdi
Abone Ol google-news

Sarıçam ilçesinde, 30 Ekim Pazar günü saat 23.00 sıralarında; yönetici değişikliği isteyen apartmanda yaşayanlar ile müteahhit arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, müteahhit ve yakınları tarafından sokak ortasında tekme tokat darbedildi. Yaşanan anlar, başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Darbedilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, saldırganlar ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


darp sokak müteahhit

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler